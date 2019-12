Rio - Nos planos do Flamengo para esta temporada, o meia Thiago Maia não acertou com o clube carioca. Em entrevista ao "Esporte Interativo", o jogador, de 22 anos, falou sobre a negociação que não deu certo e sobre o seu futuro.

“O Flamengo estava muito perto, mas teve algo que não deu certo, o clube não liberou. Quem sabe em janeiro possa acontecer alguma coisa. Não só no Flamengo, mas clube da Europa, é um sonho sair do Brasil, vir para cá e continuar. Se tiver que voltar para o Brasil, voltou feliz e de cabeça erguida”, afirmou.

Ao falar sobre o momento do Flamengo, o jogador lamentou não estar fazendo parte do elenco campeão do Brasileiro e da Libertadores.

“O que o Gerson está vivendo creio que era para eu estar vivendo. Como eu não fui para lá, ele acabou indo. O Jorge Jesus queria mais um volante-meia para pisar na área”, finalizou.