Rio - Após a conquista do Campeonato Carioca, Brasileiro e da Libertadores, o presidente do Flamengo Rodolfo Landim será homenageado com a entrega da Medalha Tiradentes, na próxima quinta-feira, às 18h30, no Palácio Tiradentes. O mandatário receberá a medalha ao lado do técnico Jorge Jesus.

Vale lembrar que a Medalha Tiradentes é a maior honraria concedida pela Assembleia. E essa não é a primeira homenagem para o técnico rubro-negro. No dia 25 de novembro, o Mister recebeu o título de cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro na Câmara Municipal.