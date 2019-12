Everton Ribeiro diz que Jorge Jesus não quer 'assunto Liverpool' no Flamengo

Rio - Na véspera do embarque para Doha, no Qatar, o capitão Everton Ribeiro atendeu a imprensa antes do treino do Flamengo, no Ninho do Urubu, e manteve o discurso de pés no chão que marcou a campanha do time no Campeonato Brasileiro e Libertadores, títulos conquistados pelo clube em 2019. Sempre que questionado sobre um possível duelo com o Liverpool (ING) na decisão do Mundial de Clubes, o camisa 7 fez questão de lembrar que, para chegar à final, é preciso vencer a semifinal, a qual será na próxima terça-feira.



"São equipes campeãs que chegam ao Mundial. Será uma semifinal difícil, O Mister já vem falando para não pensarmos na final. Como falei, são equipes boas, com grandes jogadores, e vamos estudar melhor quando tivermos a certeza de quem pegaremos. Vamos ver os pontos fortes e os fracos para explorarmos bem - afirmou Everton Ribeiro, o capitão do Flamengo em 2019".



O Flamengo embarca para Doha nesta sexta, após realizar o último treino no CT do Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. No sábado, já no Qatar, o Rubro-Negro conhecerá o adversário da semifinal: Al-Hilal, da Arábia Saudita, e Espérance, da Tunísia, jogam às 10h (de Brasília) no Jassim Bin Hamad.



Confira outras respostas do meia Everton Ribeiro, do Flamengo:



Reencontro com o Liverpool é o roteiro perfeito para o Mundial?



Nós temos que pensar primeiro na semifinal. São equipes que vêm fortes e estão bem preparadas para o Mundial. Se passarmos, e o Liverpool também precisa passar, aí sim pode ser um grande jogo, como todos esperam.



Qual o impacto da AeroFla nos jogadores em campo?



Lógico que lembramos (do apoio da torcida quando estão em campo). Foi uma ida à Lima marcante. Sabemos que o torcedor é apaixonado e faz de tudo para estar junto com o time. Agora, o clube e as autoridades estão mais preparadas até pela segurança da nossa torcida, mas sabemos que a torcida vai nos ajudar da onde estiverem, vamos estar muito focados e esperançosos para essa final.



Como está sendo a preparação nesta reta final para o Mundial de Clubes?



Voltamos a treinar muito forte, como um bom tempo não fazíamos por conta dos jogos. O Mister está nos preparando bem, sabe que será uma competição de tiro curto e temos que estar no máximo da forma física para entrar e botar nosso jogo em prática. Independente de quem seja, fazer grandes jogos.