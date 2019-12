Felipe elogia trabalho de Jesus no Flamengo, mas coloca em dúvida se brasileiro teria o mesmo respaldo

Rio - Ídolo do Vasco e ex-jogador do Flamengo, Felipe abordou o grande momento que Jorge Jesus vem vivendo no Rubro-negro. Ele fez elogios ao trabalho do português, mas colocou em dúvida se um treinador brasileiro contaria com o mesmo respaldo da diretoria do clube carioca.

"Todo conhecimento é importante. Trocar informações, experiências... Jorge Jesus está fazendo um grande trabalho. Minha dúvida é: se fosse um brasileiro teria o mesmo respaldo da diretoria? O trabalho tem que ser exaltado, mas o Flamengo tem jogadores com muita qualidade técnica. Ele teve coragem de colocar o Gerson mais atrás, o Arão de primeiro volante... Tem seus méritos, mas a qualidade dos jogadores faz diferença", afirmou em entrevista ao SporTV.

Sobre uma possível final do Mundial de Clubes, o ex-jogador afirmou que acredita que o Flamengo tenha condições de derrotar o Liverpool.

"Acredito que o Flamengo tem chances de vencer o Mundial. O Flamengo está levando muito mais a sério e o segredo está ai. Quando se traz muita tensão, você acaba não apresentando um bom futebol como aconteceu na final da Libertadores. O Liverpool não traz responsabilidade e jogará mais solto", disse.