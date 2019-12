Náutico confirma e Thiago é o primeiro reforço do Flamengo para 2020

Rio - O atacante Thiago, de 18 anos, é o novo reforço do Flamengo. Por meio das suas redes sociais, o Náutico confirmou a saída do jovem para o clube carioca. O clube pernambucano vai manter 18% dos direitos econômicos do jogador.

"A ida de Thiago para o Flamengo, fechada agora, seguiu todos os passos que temos adotado, nesta gestão. Responsabilidade, respeito aos atletas e aos parceiros, profissionalismo e seriedade", disse o presidente do Náutico, Edno Melo, em entrevista ao "globoesporte.com".

Sem revelar os valores, o dirigente afirmou que a negociação ocorreu da melhor forma para o Timbu. "Negociação é buscar o melhor possível, sabendo que revelar jogadores faz parte da política do clube, avaliando prazos, ganhos agora e no futuro, assim como as oportunidades que surgem para os nossos garotos", afirmou.