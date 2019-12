Catar - Mal chegaram no Catar, os rubro-negros já foram para o estádio Jassim Bin Hamad, para assistir a partida das quartas de final do Mundial de Clubes, entre Al Hilal, da Arábia Saudita, e Espérance, da Tunísia. O vencedor do confronto vai encarar o Flamengo na próxima terça-feira.

Do outro lado da chave se enfrentam também neste sábado Monterrey, do México, e Al Sadd, do Catar, para definir o adversário do Liverpool na outra semifinal