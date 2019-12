Destaque do Athletico-PR admite ter recebido proposta do Flamengo

Rio - Destaque do Athletico-PR e escolhido para a seleção do Brasileirão, o meia Bruno Guimarães admitiu que recebeu uma oferta para defender o Flamengo no ano que vem. No entanto, o destino dele deve ser o futebol europeu.

"Não dá pra fechar a porta para nenhum clube e o Flamengo hoje tem os melhores jogadores. É uma honra ser procurado pelo Flamengo, sabendo que eles ainda estão procurando melhorar. Mas hoje, minha ideia é sair do Athletico e ir para o futebol europeu", declarou ao "Bola da Vez", da ESPN Brasil.



O jogador revelou ter recusado uma grande oferta do futebol chinês. O meia afirmou que receberia muito dinheiro na China, mas que temeu perder a visibilidade que tem no Brasil ou que pode ter no futebol europeu.



"Eu já recusei uma proposta da China. Eu podia ficar milionário, mas o meu sonho é defender a seleção brasileira e no futebol europeu eu fico mais em evidência. Na China, eu poderia ficar distante. Lógico que a quantidade de dinheiro faz a gente balançar, mas a gente tem que ser mais racional nessa hora e pensar nos planos para a carreira", contou.