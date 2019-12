No Catar, Galvão relembra Flamengo de 1981: 'Eu era um garoto louco para gritar gol'

Catar - Narrador principal da Rede Globo, Galvão Bueno já está no Catar ao lado de Júnior, comentarista da emissora e ex-jogador do Flamengo. Em suas redes sociais, o narrador postou um vídeo relembrando o ano de 1981, quando ele já era funcionário da emissora e Júnior um dos craques do time rubro-negro que derrotou o Liverpool por 3 a 0 e conquistou o título.

"Bem, amigos! 14h30min de voo de São Paulo até aqui, Doha. Voo tranquilo. Avião confortável. Estamos chegando agora e já sabemos o adversário do Flamengo na terça-feira. Sabe o que eu estou pensando agora? Há 38 anos, nós estávamos juntos, Júnior e eu, no mesmo voo, chegando em Tóquio. O Júnior uma das estrelas do time e eu um garoto louco para gritar gol. Agora é diferente, tem que pensar primeiro na semifinal" , disse Galvão Bueno.

O Flamengo faz a sua estreia no Mundial de Clubes na próxima terça-feira. O rival do Rubro-negro será o Al Hilal, da Arábia Saudita.