Catar - Já em Doha para narrar a participação do Flamengo no Mundial de Clubes, Galvão Bueno visitou os atletas na noite do último domingo. Em vídeo publicado nas páginas oficiais da equipe carioca, o narrador aparece cumprimentando os jogadores no hotel.



"Recebemos uma visita super especial neste domingo aqui no Qatar: do narrador Galvão Bueno! Agradecemos pelo carinho", disse o clube.

