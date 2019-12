Adversário do Flamengo no Mundial, atacante rasga elogios a Jesus: 'Exigente e detalhista'

Rio - Treinado duas vezes por Jorge Jesus na carreira, o peruano André Carrillo será rival de Jorge Jesus, atual técnico do Flamengo, na semifinal do Mundial de Clubes. De lados opostos, o atacante rasgou elogios ao comandante e afirmou que o jeito explosivo do Mister não condiz com a realidade.

"A experiência de trabalhar com ele foi muito boa, ele é um treinador muito exigente e detalhista. Tenho muito carinho por ele, que sempre contou comigo. Muitos julgam ele pela forma de ser no campo, mas tem muito bom coração. Em campo, ele é um louco do futebol".

Eleito melhor jogador na vitória do Al-Hilal, da Arábia Saudita por 1 a 0 sobre o Espérance, da Tunísia, o atacante disse que o conhecimento de Jorge Jesus sobre a equipe saudita pode favorecer o Flamengo, mas ressaltou que não há favoritismo no confronto.

"Está 50 a 50. Sabemos que Flamengo tem jogadores de alto nível e grande qualidade, mas o futebol se joga dentro do campo. São 11 contra 11, temos muitos jogadores de seleção. Vamos enfrentar de igual para igual o Flamengo."

A semifinal do Mundial de Clubes entre Flamengo e Al-Hilal acontece nesta terça-feira, às 14h30 (de Brasília), no Estádio Internacional Khalifa. Quem avançar à final encara o vencedor do confronto entre Liverpool (ING) e Monterrey (MEX), que se enfrentam na próxima quarta-feira.