Rio - Na véspera da estreia no Mundial de Clubes, o Flamengo realiza os últimos preparativos para enfrentar o Al-Hilal, da Arábia Saudita, na semifinal do torneio. Apesar da importância da competição intercontinental, o Rubro-Negro já pensa em 2020. Mandatário do clube, Rodolfo Landim voltou a atualizar a situação do atacante.

"O Flamengo já evoluiu muito com a Inter de Milão e nós temos um pré-acordo em relação ao valor. O que a gente precisava ainda era conversar com o Gabigol. Começamos essa conversa e não chegamos a um acordo rápido. De parte a parte, resolvemos só voltar a conversar depois do fim da temporada, mas a temporada acabou estendendo um pouco mais (com o Mundial)", disse o mandatário em entrevista ao SporTV.

Questionado sobre as chances de Gabriel permanecer no elenco para próxima temporada, Landim evitou detalhes, mas destacou a vontade da diretoria em garantir que o atacante fique no Flamengo, onde se tornou ídolo após a conquista dos títulos da Libertadores e do Brasileiro.



"É difícil falar (sobre chance de ficar), porque a gente vai conversar com ele. Ele vai saber responder isso muito mais do que eu, já deixamos claro que temos o interesse de mantê-lo vinculado. As pessoas, como um todo, num processo de decisão, elas pensam não só no momento, mas também na carreira", completou.

"Acho que essa ‘comunhão espiritual’ que aconteceu entre o Gabriel e a torcida do Flamengo foi algo fora de série, duvido que ele consiga ser mais feliz do que está sendo com a torcida do Flamengo e viver esse momento que ele está vivendo no Brasil."

Campeão Carioca, Brasileiro e da Libertadores, o Flamengo vai em busca do título do Mundial de Clubes, que seria o quarto na temporada. O confronto diante dos árabes está marcado para esta terça-feira, às 14h30 (de Brasília), no Estádio Internacional Khalifa.