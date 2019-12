Rio - Campeão da Libertadores neste ano, o Flamengo conseguiu uma grande vantagem para a competição em 2020. O título garantiu ao Rubro-Negro vaga no pote 1 do sorteio dos grupos, que contam com os clubes mais bem ranqueados da Conmebol.

Além da equipe carioca, River Plate, Boca Júniors, Grêmio, Nacional, Palmeiras e Olímpia. Vale lembrar que, pela regra, equipes do mesmo país não podem cair no mesmo grupo, a não ser que um dos times venha da fase preliminar.

O sorteio acontecerá nesta terça-feira, às 20h30, na sede da Conmebol, no Paraguai.