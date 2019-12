Rio - O nome do atacante Orlando Berrío, do Flamengo, entrou em pauta no Coritiba. Segundo apurou a reportagem de O DIA, o clube paranaense tentará o empréstimo do colombiano após a participação do Rubro-Negro no Mundial de Clubes. A ideia do Coxa é propor um salário dividido aos cariocas.

Berrío não será aproveitado pelo Flamengo em 2020. Com poucas chances na atual temporada, o camisa 28 deverá perder ainda mais espaço com a provável chegada de Pedro Rocha, ex-Cruzeiro.

Contratado em 2017, após ser peça importante na conquista do Atlético Nacional-COL no ano anterior, Berrío nunca conseguiu se firmar como titular do Flamengo e ocupa a reserva desde sua chegada ao Brasil. O contrato do atleta com a equipe rubro-negra vai até dezembro de 2020.