Rio - Flamengo e Liverpool ainda terão que passar pelas semifinais, mas a expectativa por um confronto entre as duas equipes na decisão do Mundial de Clubes só aumenta. Mesmo diante do poderoso time inglês, o comentarista Silas, da ESPN, acredita que a equipe de Jorge Jesus tem plenas condições de vencer os comandados por Jürgen Klopp.

"Eu apostaria quatro fichas no Liverpool e seis no Flamengo. Porque o jogador brasileiro contra esses quatro, Origi, Salah, Firmino e o Mané… Nós temos Bruno Henrique, Gabriel Barbosa, Arrascaeta, Everton Ribeiro, quatro também, não vou nem colocar o pessoal do banco. Os números de gols que esses caras fizeram aqui, no Brasil, e o número de gols que esses caras fizeram lá, Firmino nem tanto porque é mais assistente do que goleador… Eu vejo um Flamengo que vai entrar no seu melhor momento. A única coisa que pode impedir o Flamengo de vencer o Liverpool, é caso tenha uma perda importante no jogo contra o Al-Hilal. Se o Flamengo entrar inteiro, tem mais chances de vencer", declarou o ex-treinador.

O Flamengo estreia no Mundial de Clubes nesta terça-feira, às 14h30, contra o Al-Hilal. Já o Liverpool, encara o Monterrey, na quarta, no mesmo horário.