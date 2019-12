Rio - O Flamengo teve dificuldades, mas se classificou para a final do Mundial de Clubes. O treinador Jorge Jesus agiu com naturalidade ao comentar o fato do clube carioca ter saído atrás do placar e falou sobre o que mudou na equipe que virou no segundo tempo contra o Al-Hilal.

"Os outros também jogam. Nós somos uma equipe muito forte, mas fisicamente muito forte. Nosso time joga de uma forma que se desgasta muito. Eu sempre falei que é normal passar por algumas dificuldades como as que passamos. Pude ver uma melhora bem grande no segundo tempo", afirmou.

O Flamengo agora espera o vencedor de Liverpool e Monterrey, que acontece na próxima quarta-feira, para saber quem será o adversário na decisão do Mundial de Clubes, que será no próximo sábado.