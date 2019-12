Catar - Autor do gol de empate do Flamengo na virada sobre o Al-Hilal, o apoiador uruguaio Arrascaeta não quis escolher adversário no Mundial de Clubes. Na opinião do jogador, a equipe carioca precisa estar preparada para vencer qualquer equipe no próximo sábado.

"Podem ser os ingleses (Liverpool) ou o Monterrey. São dois grandes times, temos que descansar e estar preparados porque vai ser um jogo muito intenso", afirmou o jogador.

O jogador falou sobre a mudança de postura do Flamengo na partida. No primeiro tempo, a equipe de Jorge Jesus saiu perdendo e na segunda etapa conseguiu virar para 3 a 1.

"A gente no segundo tempo voltou melhor, linhas mais curtas, conseguimos ficar mais com a bola. Foi importante a gente se recuperar a tempo na partida", disse.