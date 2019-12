Empresário de Bruno Henrique retorna da China, pavimenta terreno e propostas devem chegar em janeiro

Bruno Henrique voltou a decidir uma partida com a camisa do Flamengo. Com um passe, um gol e "culpado" no tento contra, o atacante foi eleito o melhor em campo na vitória rubro-negra sobre o Al Hilal, por 3 a 1, na última terça, pela semifinal do Mundial de Clubes. Enquanto rolava a partida, um dos seus empresários, Wellington Paulo, retornava da China, onde ficou alguns dias para estreitar laços com clubes interessados na contratação do camisa 27.

A viagem à Ásia serviu para o representante entender os projetos de carreira que os times têm para apresentar a Bruno Henrique. Nenhum encontro aconteceu nas sedes dos clubes. As reuniões com chineses, na companhia de um tradutor, foram realizadas em escritórios, restaurantes e cafeterias espalhadas por Pequim.

As ofertas oficiais ainda não aconteceram, até porque a lei no país permite que sejam feitas pelos clubes a partir do dia 1º de janeiro de 2020. Mas há uma certeza que o terreno foi pavimentado para que as conversas fluem durante as férias de Bruno Henrique para que uma proposta seja feita, em janeiro, por algum clube. Os times interessados não foram revelados à reportagem, mas o jornal O Dia apurou que o Beijing Guoan foi uma das equipes que demonstrou interesse no atleta.

O atacante, focado no fim da temporada pelo Flamengo, evita conversar sobre o assunto com os seus agentes. Mas ele já deixou claro nos bastidores que não forçará uma saída. O camisa 27 quer que tudo seja feito às claras e sem expor nenhuma parte. A diretoria rubro-negra não irá facilitar um adeus de Bruno Henrique, mas não pode evitar que clubes interessados façam propostas e tentem a contratação do jogador.

Bruno Henrique tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2021 e multa rescisória girando em torno de 28 milhões de euros, cerca de 140 milhões de reais. O Rubro-Negro investiu 23 milhões de reais para tirar o atacante de 28 anos - completa 29 no dia 30 deste mês - do Santos.

NÚMEROS E FEITOS DE BRUNO HENRIQUE EM 2019: