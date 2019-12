Rio - O grande momento do Flamengo tem de fato rompido fronteiras. O jornal inglês "The Guardian" colocou Bruno Henrique e Gabigol na tradicional lista de 100 melhores jogadores do planeta. Os dois jogadores são os maiores goleadores do Rubro-negro na temporada.

Gabigol, autor dos dois gols da vitória de virada sobre o River Plate na final e artilheiro da Libertadores, foi indicado como 52º melhor jogador do mundo entre janeiro e dezembro. O jogador, de 23 anos, ficou na frente de grandes nomes do futebol mundial como: Pogba (55º), Cavani (56º) e Mauro Icardi (60º).

Craque da Libertadores e do Brasileiro, Bruno Henrique foi apontado em 66º lugar. Ele superou nomes importantes do futebol brasileiro como: Lucas Moura (67º), Thiago Silva (68º), Marquinhos (71º), Gabriel Jesus (75º), Arthur (77º), Everton (92º), Philippe Coutinho (100º).