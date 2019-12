Rio - O Flamengo já está de volta às atividades. Após a virada histórica e inédita sobre o Al Hilal, na última terça-feira, os titulares já realizaram um leve treino regenerativo no Grand Hyatt Doha Hotel. Já na tarde desta quarta-feira, os jogadores que não iniciaram a vitória por 3 a 1, incluindo quem saiu do banco de reservas, como Diego, Vitinho e Piris da Motta, foram ao estádio do Al Duhail SC treinar com bola, sob os comandos de Jorge Jesus.

O treino sofreu alteração. Seria realizado às 9h (de Brasília; 17h horário local) e acabou sendo antecipado em duas horas. O motivo: uma melhor logística para ir ao Estádio Internacional Khalifa assistir ao duelo entre Liverpool e Monterrey, às 14h30 (de Brasília; 20h30 no horário local), pela outra semifinal do Mundial de Clubes. Comissão técnica e jogadores irão às arquibancadas.



Enquanto os reservas treinam, os titulares têm a tarde livre para aproveitarem Doha, cujo dia é marcado pelo feriado do Qatar National Day - uma das celebrações mais importantes do ano, com desfiles e costumes típicos do país. Eles terão de se reapresentar até às 19h30 no horário local (13h30 de Brasília).