Portugal - A vitória do Flamengo sobre o Al-Hilal não passou despercebida aos olhos dos portugueses. Dentre tantos que comemoraram a classificação de Jorge Jesus para a final do Mundial de Clubes da FIFA Pinto da Costa é uma dessas pessoas. O presidente do Porto comentou sobre o feito do treinador em um jantar promovido por seus apoiadores para uma reeleição, como foi publicado no "A Bola", de Portugal.



"Eu desejo felicidades para a final. Como português, quero que os treinadores portugueses, desde que não sejam contra a gente, sejam vencedores. Sou amigo de Jorge Jesus há muitos anos, embora nunca tenha trabalhado com ele. Espero que faça do Flamengo campeão do mundo".



Dentre outros assuntos do jantar, o presidente também falou sobre o sorteio da Liga Europa em que o Porto irá enfrentar o Bayer Leverkusen no mês de fevereiro. O time de Sérgio Conceição se prepara para encarar o Santa Clara, amanhã, em jogo válido pelas oitavas de final da Taça de Portugal.