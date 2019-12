Rio - Em matéria publicada no "Record", de Portugal, Gabigol disse em entrevista à Antena 1 após a vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Al-Hilal no Mundial de Clubes da FIFA que tinha vontade de ter jogado pelo Sporting ao invés do Benfica em seu tempo na Europa. O jogador revelou bastidores e conversa com Jorge Jesus antes de ir para o rival, onde teve poucas oportunidades.



"Queria ir para o Sporting. O mister me ligou, chegamos a conversar, mas acabei indo para o Benfica. Fui feliz, tive grandes companheiros, como Luisão, Jonas, Rafa e Pizzi. É um grupo bom e torço por eles".



Gabigol reclamou das poucas oportunidades oferecidas em Portugal.



"Não me deixaram jogar. Joguei somente algumas partidas e até marquei gol, mas não me deram muitas oportunidades".



O jogador também comentou que ainda assim possui uma boa relação com o elenco dos encarnados e que gostaria de tentar trazê-los para o Flamengo. Completou elogiando o seu atual técnico do Flamengo que antes havia tentado levá-lo para o Sporting. Gabigol e Jorge Jesus, hoje juntos no rubro-negro, aguardam o adversário para a final do Mundial.