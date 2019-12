Catar - Emprestado pela Inter de Milão ao Flamengo até o fim de 2019, Gabigol parece estar mais perto de decidir o seu futuro para a próxima temporada. Após a vitória de 3 a 1 sobre o Al-Hilal, na semifinal do Mundial de Clubes, o atacante deu uma declaração que animou os torcedores rubro-negros.



"Eu realmente acredito que não voltarei para a Itália. Na Inter, foram poucas oportunidades, mas foi bom mesmo assim", disse o camisa 9 em entrevista divulgada pelo site italiano Sport MediaSet.



Mesmo vivendo a melhor fase da carreira com a camisa do Flamengo, sendo artilheiro do último Campeonato Brasileiro e da Libertadores 2019, Gabigol fez questão de elogiar a Inter, clube que ele ainda é vinculado.



"Eu respeito a Inter porque tenho contrato com eles, mas não tenho muito contato com o clube. Vamos ver o que acontece em janeiro. Falaremos sobre isso após a final [do Mundial]. Joguei alguns minutos [na Inter], mas foi um período importante da minha carreira porque eu estava em uma grande equipe. Aprendi muito com os companheiros que sempre carrego no coração", concluiu o atacante.