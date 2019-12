Catar - Mesmo dando bastante trabalho para o Liverpool, o Monterrey acabou sendo derrotado pelo time inglês de virada, por 2 a 1, na outra semifinal do Mundial de Clubes. O gol da vitória dos "Reds" foi marcado já nos acréscimos pelo brasileiro Roberto Firmino, que começou a partida no banco de reservas.



Após o apito final, Miguel Layun, lateral do time mexicano, falou sobre a equipe comandada por Jurgen Klopp e disse que vê o Flamengo com chances de conquistar o título na decisão marcada para o próximo sábado.

"É um time muito bom, de muita qualidade. O jogo de hoje mostrou que há equipes que podem fazer coisas boas contra os maiores do mundo. O Flamengo tem chance de vencer. Não vai ser fácil, mas vai lutar até o fim por isso."



Após 38 anos, Flamengo e Liverpool voltam a se enfrentar em uma final de Mundial de Clubes. Em 1981, o Rubro-Negro levou a melhor ao vencer os ingleses por 3 a 0, no Estádio Nacional de Tóquio, no Japão. Em 2019, a grande decisão está marcada para este sábado, às 14h30, no Estádio Internacional Khalifa, no Catar.