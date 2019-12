Catar - Peça chave do Liverpool, o zagueiro Virgil van Dijk pode desfalcar os ingleses na final do Mundial de Clubes contra o Flamengo. O holandês foi desfalque na partida desta quarta-feira, contra o Monterrey, que terminou com um vitória de virada dos "Reds" por 2 a 1, com um gol marcado já nos acréscimos pelo brasileiro Roberto Firmino.



Logo após a vitória contra o time mexicano, o técnico Jurgen Kloop falou sobre a situação do jogador, admitindo que ainda era muito cedo para afirmar que o defensor poderá enfrentar a equipe rubro-negra na partida do próximo sábado.



"Veremos, não sei com que rapidez ele pode se recuperar. Vamos ver."



O treinador alemão também explicou o motivo do zagueiro não ter atuado na semifinal contra o Monterrey.



"Sim, ele esteve ontem em campo (treinando) por alguns minutos até a imprensa sair (da sessão) e, infelizmente, ele teve que sair também. Não por causa da imprensa, mas sim porque ele não se sentia bem", disse Kloop, completando na sequência:



"Então ontem não foi possível treinar, hoje de manhã não foi possível treinar, por isso foi uma decisão fácil, ele não podia jogar."



O técnico também elogiou o meia Henderson, que substituiu o holandês sendo improvisado na zaga



"Foi difícil para Hendo lidar, mas ele se saiu muito bem", concluiu.



Flamengo e Liverpool decidem o Mundial de Clubes no próximo sábado, às 14h30, no Estádio Internacional Khalifa, no Catar.