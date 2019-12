Catar - A final do Mundial de Clubes 2019 está definida. 38 anos depois, Liverpool e Flamengo se reencontrarão na decisão do torneio mundial e medirão forças. Nesta quarta-feira, o time inglês venceu o Monterrey (MEX), por 2 a 1, na semifinal. Após o duro jogo contra os mexicanos, o treinador Jürgen Klopp falou sobre o que espera da decisão de sábado.



"Vai ser uma partida muito difícil, não pelo treinador, mas pela equipe mesmo. Estamos aqui para jogar uma final, temos que nos preparar. Eles podem nos obrigar a ir para a prorrogação. Vamos ver", disse o treinador do Liverpool.



Klopp também falou sobre o técnico do Flamengo e elogiou o português, além de ressaltar que o Flamengo tem bons jogadores.



"O Flamengo tem um bom treinador, europeu, como nós. A dificuldade não é por ser europeu, mas pelo Flamengo ter bons jogadores. Temos muito respeito. Vamos dar o melhor pela vitória", afirmou Klopp.



VAN DIJK É DÚVIDA

O zagueiro holandês não entrou em campo nesta quarta-feira, pois está doente. O técnico do Liverpool não confirmou a presença do camisa 4 na final.



"Não jogou hoje pois está enfermo. Não se sentia bem, não treinou. Esta manhã, decidimos que não jogaria. Demos um descanso. Vamos ver como vai se recuperar (para a final)."



Sem Van Dijk, a dupla de zaga na semifinal foi formada por Gomez e Henderson, que é volante, mas jogou improvisado. Vale lembrar que Matip e Lovren, que seriam opções naturais ao zagueiro, não foram ao Qatar, pois estão lesionados, assim como o volante Fabinho.