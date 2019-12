O Ceará e o Flamengo entraram em acordo, e o meia Rafael Carvalheira assinará contrato com o Vovô por mais um ano. O jovem tinha contrato com o Rubro-Negro até o fim desta temporada, quando terminava o vínculo de empréstimo com o time cearense. A informação foi confirmada por Raimundo Pinheiro, vice-presidente da equipe nordestina.

"O contrato do Rafael foi prorrogado por mais uma temporada".

Para que o negócio se concretizasse, o Flamengo exigiu que parte dos direitos econômicos ficassem com o Rubro-Negro. Raimundo também confirmou esta informação, mas evitou dar mais detalhes. A tendência é que o meia seja aproveitado no time profissional. A outra oportunidade é que ele seja usado no time Sub-23.

Números positivos:



Pelo Ceará, nesta temporada, Rafael Carvalheira entrou em campo 24 vezes (entre Sub-20, Sub-23 e profissional), marcou dez gols e deu seis assistências. O aproveitamento com a camisa do Vovô está rendendo ao camisa 10 elogios nos bastidores. Um dirigente, que pediu para não se identificar, falou com a reportagem e garantiu: "Esse garoto tem futuro".



Rafael chegou ao Ceará neste ano, mas já conseguiu um título. O meia participou da campanha do time sub-20 do Vovô campeão do Campeonato Cearense da categoria.