Marcos Braz afirma que atacante está perto de ser anunciado pelo Flamengo

Rio - O atacante Pedro Rocha, que disputou a última temporada pelo Cruzeiro, está bem perto de ser anunciado como novo reforço do Flamengo. O jogador, de 25 anos, pertence ao Spartak Moscow e deve ser emprestado por um ano para o clube carioca.

"Pedro Rocha ainda tem contrato com o Cruzeiro até 31 de dezembro. A gente já tinha feito uma análise dele no meio do ano. Gostamos do atleta, as coisas estão muito bem encaminhadas. Acho que será o primeiro reforço do Flamengo, por empréstimo de um ano", afirmou o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, em entrevista ao portal "UOL".

O jogador foi um dos destaques do Grêmio no título da Copa do Brasil. No ano seguinte, acabou vendido para o clube russo. Nesta temporada, acabou emprestado ao Cruzeiro.