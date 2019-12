Galvão vê arrogância em treinador do Liverpool e aposta em título do Flamengo

Rio - A decisão do treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, de poupar jogadores na semifinal do Mundial de Clubes não agradou o narrador da Rede Globo, Galvão Bueno. Na opinião dele, o treinador alemão foi arrogante e por pouco não comprometeu a classificação dos Reds para a final do torneio.

"Achei um pouco de arrogância do técnico colocar apenas quatro titulares em campo. Sofreu. Firmino fez gol aos 90. Quase encararam uma prorrogação que seria de muito desgaste, principalmente para o Salah", opinou.



Além disso, o Galvão Bueno também projetou a final. O narrador da Rede Globo está confiante em um triunfo do Flamengo sobre o Liverpool no próximo sábado.



"Agora confirmado. A história se repete 38 anos depois. Já vou me preparar para sábado. Dia 13 de dezembro de 1981, estava em Tóquio, narrando Flamengo 3 x 0 Liverpool. O que vai acontecer sábado? Será que a história se repete? Eu acho que se repete", completou.