Diego afirma que a atuação do Flamengo terá que beirar a perfeição tática para conquistar Mundial

Rio - Um dos jogadores mais experientes do elenco do Flamengo, Diego falou sobre a partida contra o Liverpool, no próximo sábado. Apesar dos elogios ao rival, o jogador afirmou que o Rubro-negro tem uma forma de atuar independente do adversário.

"Nós temos a nossa realidade aqui no Flamengo. Respeitamos o Liverpool, que estão realmente à frente na Europa. Nós precisamos fazer o jogo perfeito taticamente e estamos confiantes que poderemos fazer isso e ser campeões", afirmou em entrevista ao SporTV.

O Flamengo busca o segundo título do Mundial de Clubes, o primeiro neste formato, justamente contra o Liverpool, rival derrotado em 1981. Já os ingleses querem a conquista inédita.