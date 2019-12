Em Doha para final do Mundial, Júlio Cesar afirma: 'Flamengo é um time 99% europeu'

Catar - A dois dias da final de Mundial de Clubes, um dos principais nomes da história do Flamengo está em Doha para acompanhar a decisão da competição contra o Liverpool. O ex-goleiro Júlio Cesar, durante um evento na capital do Qatar, falou sobre a expectativa para o jogo contra o time inglês, e afirmou que o jogo será equilibrado.



"Mister já deve ter trabalhado o jogo da melhor maneira, preparando algo bom para surpreender. Não por ser Flamengo, mas eu acredito em 50% a 50% na final. Já falei com o Juan, mas ainda não tive a oportunidade de ir ao hotel dos jogadores", disse.



O ex-jogador do Flamengo também fez questão de engrandecer o trabalho de Jorge Jesus e destacou que hoje o clube está em um nível acima por todo trabalho esportivo feito nesta temporada.

"O Flamengo, hoje, é um time 99,9% europeu, em termo de tudo: gestão, jogo... Um modelo da Europa. Jesus conseguiu impor isso no elenco. Os jogadores também têm rodagem internacional e sabem como com funciona, e isso facilitou o trabalho do treinador", afirmou.



Por fim, o goleiro também comentou sobre a importância dada pelos times europeus para o Mundial de Clubes.



"O Flamengo tem uma excelente oportunidade depois de 38 anos de conquistar essa competição de novo. Na Europa eles não dão tanta importância quanto nós sul-americanos. Então é mais um motivo pro troféu ir para o Flamengo. Acho que vai ficar bem entregue se Mengão ganhar. Se você colocar um peso entre o Mundial de Clubes e uma Champions League, eles vão sempre colocar a Champions League acima, sem dúvida alguma", finalizou.