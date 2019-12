Alisson nega conhecer música do Flamengo sobre o Mundial e ironiza: 'Não era nem nascido'

Rio - Adversário do Flamengo na final do Mundial de Clubes, o goleiro do Liverpool, Alisson negou conhecer a famosa música que faz alusão a final entre as duas equipes em 1981, quando o Rubro-Negro venceu os ingleses por 3 a 0, deixando essa marca na história.

A música foi eternizada pelos cariocas para registar um dos momentos mais importantes da história do clube. Neste sábado, 38 anos depois, o Flamengo tem a chance de repetir o feito, novamente contra o Liverpool. Questionado sobre a "provocação" da torcida rubro-negra, o goleiro Alisson destacou a diferença entre o futebol da época e o atual.

"Sei que tem uma música, mas não conheço. Isso (a final entre as equipes) faz bastante tempo e eu não era nem nascido. Hoje é outro futebol e vai ser um grande jogo, um grande desafio para nós e para o Flamengo também", em entrevista na zona mista após se classificar para final do torneio."

A grande final do Mundial de Clubes entre Flamengo e Liverpool acontece no próximo sábado (21), às 14h30, no Estádio Internacional Khalifa, em Doha. Vale lembrar que a decisão é decidida em jogo único e a partida marca também a penúltima edição neste formato.