Sport negocia contratação de João Lucas, lateral-direito do Flamengo

Rio - O Sport segue a todo vapor na construção do elenco para a próxima temporada. Para a lateral direita, o Leão negocia com o Flamengo a contratação de João Lucas por empréstimo de um ano, com valor de passe fixado.



Em contato com o presidente do Sport, Milton Bivar, ele confirmou e disse que a negociação deve ser finalizada quando o Flamengo retornar do Mundial de Clubes.



João Lucas chegou ao Flamengo em maio, após se destacar no Campeonato Carioca pelo Bangu. No entanto, teve poucas oportunidades na equipe de Jorge Jesus, tendo entrado em campo apenas seis vezes com a camisa do Flamengo. O vínculo do lateral de 21 anos com a equipe carioca vai até o fim de 2021.