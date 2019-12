Dirigente do Flamengo e Gabigol terão conversa sobre permanência: 'Tem muita chance'

Catar - A situação de Gabigol ainda é incerta no Flamengo. Emprestado até o fim do ano pela Inter de Milão, o jogador ainda não bateu o martelo se fica ou não no Rio de Janeiro. Marcos Braz, vice de futebol rubro-negro, que está em Doha, junto com a delegação para a disputa do Mundial de Clubes, revelou ao "Uol", que terá uma conversa com o atacante, ainda em território árabe, para garantir sua permanência.

"Gabriel foi um projeto que deu certo. Tanto deu que estamos tentando comprar para que ele fique mais tempo com a gente, uns quatro ou cinco anos. O contrato acaba dia 31 de dezembro e a gente espera até lá ter tudo resolvido. Tem muita chance disso. Vamos ter uma reunião aqui em Doha. Podemos tomar um café da manhã depois da final. Há a possibilidade efetiva do desfecho aqui, mas podemos voltar e acertar no Rio também", disse.

O dirigente disse que o "sim" de Gabriel depende apenas de um ajuste financeiros das partes, visto que o lado da Inter já foi resolvida.

"Briguei muito para o Gabriel estar aqui, vou continuar brigando. Falta ajuste financeiro, faltam números. Na hora que chegar o bom entendimento entre Flamengo e atleta, as coisas são ser definidas. Ele e os empresários têm o direito de colocar na mesa algumas situações. A gente pondera aqui, corta ali, ajusta aqui. Negociação com craque é assim mesmo. Os limites com o Gabriel serão os maiores possíveis. Craque é mais complexo, tem que ter mais paciência", completou.

"A gente tem um limite que não é nosso ou dele, é o contratual. A gente sabe que tem de tentar equacionar isso até aí. Seria o plausível. Mas se não resolver, não quer dizer que não resolve no dia 2, 3 ou 4.", afirmou o dirigente ao falar sobre o fim de contrato do atleta, que termina no dia 31 deste mês.