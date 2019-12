Klopp elogia time do Flamengo e brinca com fama de Jesus: 'Presidente do Brasil'

Catar - Na véspera da decisão do Mundial de Clubes, o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp rasgou elogios ao trabalho de Jorge Jesus no Flamengo. Em coletiva, ele brincou com a fama do português e o denominou como "presidente do Brasil".

"Se tivesse uma eleição agora, talvez ele pudesse ser presidente do Brasil. Ele tem grandes trabalhos na carreira. O Flamengo tem tudo o que é necessário para um time de futebol. E não estão tão acostumados a perder jogos", afirmou Klopp.

Flamengo e Liverpool se enfrentam neste sábado, às 14h30, no Khalifa Stadium.