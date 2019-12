Comentarista revela que Flamengo se reuniu com empresário de revelação do Brasileirão

Rio - O foco é a decisão do Mundial de Clubes, mas o Flamengo segue se planejando para 2020. De acordo com o comentarista Paulo Vinícius Coelho, que está em Doha para acompanhar o torneio, Marcos Motta, advogado que representa o clube, se reuniu na capital do Catar com o procurador de Michael, do Goiás, principal revelação do último Brasileirão.

"O Flamengo é mais um clube que entra na lista pelo Michael. Hoje teve um encontro do advogado do Flamengo, Marcos Motta, com o procurador do Michael, Eduardo Maluf, que está aqui em Doha. Não tem nenhuma proposta oficial do Flamengo, mas o clube tem interesse", disse o jornalista.

Além do Flamengo, Palmeiras e Corinthians também já demonstraram interesse em contratar o jogador.