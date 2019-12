Liverpool x Flamengo; prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Será a última partida do time da Gávea na temporada e o técnico Jorge Jesus não tem desfalques. Em meio à disputa da Premier League e Champions League, o Liverpool foi ao Qatar sem os titulares Fabinho e Matip, lesionados, além de Matip. Entre os inscritos, todos devem estar à disposição do treinador.



Atual campeão da Copa Libertadores, o Flamengo venceu o Al Hilal, vencedor da Liga dos Campeões da Ásia, por 3 a 1 para chegar à decisão do Mundial.



Campeão da Champions League, o Liverpool, por sua vez, bateu o Monterrey, detentor do título da Liga dos Campeões da Concacaf, por 2 a 1 na semifinal.

Confira mais informações da partida entre Liverpool x Flamengo:



Estádio: Internacional Khalifa, em Doha (QAT)

Data: 21 de dezembro de 2019, às 14h30 (de Brasília)

Árbitro: Abdulrahman Al Jassim (QAT)

Assistentes: Taleb Al Marri (QAT) e Saoud Almaqaleh (QAT)

VAR: Juan Martínez Munuera (ESP)



Onde ver: TV Globo, Sportv e Tempo Real do LANCE!

​LIVERPOOL



Alisson, Alexander-Arnold, Joe Gomez, van Dijk, Robertson, Henderson, Keita, Oxlade-Chamberlain (Wijnaldum), Mané, Firmino e Salah - Técnico: Jurgen Klopp.



Dúvidas: Wijnaldum

Suspensos: Ninguém

FLAMENGO



Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol - Técnico: Jorge Jesus.



Suspensos: Ninguém.

Lesionados: Ninguém.



PALPITES: Na redação do LANCE!, 65% dos votos foram no título do Liverpool, enquanto 35% confiam na conquista do Flamengo neste sábado, em Doha.