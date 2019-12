Trabalho em equipe e uso de aparelho chamado 'cinturão russo': Mário Monteiro fala sobre a preparação física do Flamengo

A final do Mundial de Clubes contra o Liverpool, neste sábado, às 14h30(horário de Brasília), será o 74º jogo do time no ano. A equipe chega ao último desafio na temporada com todos os jogadores à disposição. Alguns atletas, principalmente aqueles que estavam na Europa e chegaram no meio de 2019, estão cansados, mas sem qualquer problema físico.



O sucesso na área é do Centro de Inteligência e Performance, o CEP, que faz um trabalho em equipe para conseguir tal êxito. A reportagem conversou, durante o lançamento do livro de Jorge Jesus, no começo do mês, com o preparador físico Mário Monteiro, que chegou junto com Jesus no meio da temporada. O português ressaltou o trabalho de todos os funcionários, garantiu que não trouxe uma fórmula mágica e revelou uso de um aparelho chamado "cinturão russo" no dia a dia.

CONFIRA ABAIXO A ENTREVISTA COM MARIO MONTEIRO:



Como é o trabalho com os demais funcionários que já estavam no Flamengo?

"O Betinho (Roberto Junior, preparador físico) é um profissional brilhante. Tem muita facilidade para trabalhar com os jogadores, faz uma ligação perfeita com os atletas. Todo o CEP tem que ser elogiado. Tannure é o chefe, mas todos precisam ser elogiados."

Vocês mudaram muito o trabalho no dia a dia?

"Nós mudamos pouca coisa. O que acontece... houve uma confiança e uma interação muito grande entre a gente e os que já estavam. O que mudei foi pouca coisa. Um ou outro exercício. Mas não que estava errado, mas é questão de metodologia."

Você usa alguma tecnologia que antes não era usada no Flamengo?

"A tecnologia usada no Flamengo é a mesma em todo o mundo, a mesma usada em grandes clubes europeus. Nós trouxemos um aparelho para usar na coxa da frente, que é conhecido como cinturão russo. É muito fácil de usar e tem um rendimento fora do comum. O único que aparelho que trouxemos foi esse para trabalhar a parte do quadríceps. Essa não foi a inovação,pois já existia, mas trouxemos para o Flamengo. É um aparelho que não tem contra indicações. É muito vantajoso."

Você é de acordo com pré-temporada na Europa?

"O Flamengo é um clube muito grande. Vai haver convites para fazer lá fora. O Flamengo é um clube mundial. Eu não consigo comparar nenhum clube ao Flamengo. O que precisamos uma boa estrutura, o que certamente terá seja onde fizermos a pré-temporada."