Joia do Flamengo estaria no alvo Real Madrid, Manchester City e Arsenal, afirma jornal

Rio - Principal promessa do Flamengo, Reinier, de apenas 17 anos, estaria no alvo de gigantes europeus como Real Madrid, Manchester City e Arsenal. De acordo com a publicação do jornal, os clubes têm o desejo de contar com o atleta em um futuro bem próximo.

Ciente do possível assédio de grandes clubes da Europa, o Flamengo renovou o contrato de Reinier até 2024 e sua multa reduziu de 70 milhões para 35 milhões de euros, algo em torno de R$ 159 milhões. Aos 17 anos, já fez 15 jogos pela equipe principal, anotando seis gols.



Outro clube que se interessou pelo atleta foi o Liverpool, adversário deste sábado na final do Mundial de Clubes. No entanto, a multa rescisória de Reinier assustou os ingleses, que desistiram do negócio. A decisão acontece às 14h30 (de Brasília), no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar.