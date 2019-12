Tempo Real! Flamengo e Liverpool se enfrentam pela final do Mundial de Clubes

Rio - Após 38 anos, Flamengo e Liverpool voltam a se enfrentar por uma decisão do Mundial de Clubes. Buscando o seu segundo título, o Rubro-negro novamente vai para a final da competição vestindo branco. Os Reds, que já venceram a Liga dos Campeões em seis oportunidades, ainda buscam o título inédito.

Rolou a bola em Doha

Com menos de um minuto, o Liverpool quase abriu o placar. O atacante brasileiro Firmino ficou cara a cara com Diego Alves, mas acabou chutando para fora. Aos 4 minutos, nova chance dos ingleses. Após levantamento, Keita finalizou para fora, após passe de Salah. Um minuto depois, Arnold finalizou para fora com muito perigo para o goleiro Diego Alves.

Após pressão inicial, o Flamengo consegue acalmar um pouco a partida e já não passa tanto sufoco. Aos 16 minutos, o Rubro-negro começa a gostar do jogo e já ronda a área da equipe inglesa. No entanto, o goleiro Alisson ainda não fez nenhuma defesa.

O Flamengo melhora muito na partida. Bruno Henrique faz bola jogada pela direita e cruza para área, a zaga do Liverpool tem dificuldades para cortar. Logo depois, o atacante teve boas chances de finalizar, mas acabou travado pela defesa dos Reds.

O jogo é muito bom em Doha, após ser pressionado pelo Flamengo, o Liverpool tenta voltar por a partida.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO

