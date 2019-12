Galvão diz que Flamengo jogou 'de igual para igual' com o Liverpool: 'Decidiram no detalhe'

Catar - O Flamengo foi derrotado por 1 a 0 para o Liverpool, em Doha, na tarde deste sábado. No entanto, a atuação do Rubro-Negro na final do Mundial de Clubes foi elogiada por Galvão Bueno, que afirmou que a equipe de Jorge Jesus atuou de "igual para igual' com o Liverpool.

"Uma temporada inesquecível para o Flamengo, de títulos, de Carioca, de um Brasileiro recheado de recordes, uma vitória épica na Libertadores, e um grande jogo, jogo de gente grande, se o Liverpool é o melhor time do mundo, o Flamengo jogou de igual para igual com ele. Decidiram em um detalhe na prorrogação. A torcida do Flamengo que aqui veio, que ocupou as ruas, as famílias em casa, a Nação Rubro-Negra tem de ter orgulho de toda a campanha este ano", disse o narrador após a partida.

Após a derrota, o Flamengo entrou de férias e deve retornar aos trabalhos no dia 23 de janeiro.