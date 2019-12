Jesus explica substituições e elogia atuação do Flamengo: 'Grande orgulho'

Catar - O Flamengo foi derrotado por 1 a 0 pelo Liverpool, na tarde deste sábado, em Doha, e acabou adiando o sonho do bicampeonato mundial. No entanto, a atuação rubro-negra foi muito elogiada por torcedores e pelo técnico Jorge Jesus. Ainda no gramado, o português lamentou o resultado, mas se disse orgulhoso dos jogadores.

"Mais uma vez um grande jogo. Jogou só contra o melhor do mundo. Foram duas grandes equipes, quem fizesse um gol seria o vencedor por como estava o jogo. Sofremos gol nos contragolpes, estávamos prevenidos para isso, mas a qualidade individual foi determinante, assim como acontece para a gente. Tenho um grande orgulho de ser treinador desses jogadores e de ter montado uma equipe com muita qualidade, hoje foi demonstrado. O jogo mostrou duas equipes do mais alto nível do mundo", disse o Mister.

Jesus também explicou que o desgaste físico acabou influenciando em suas substituições.

"Fomos mexendo porque havia jogadores com alguma fadiga do jogo. Era importante ter mais velocidade. Tiramos dois jogadores importantes com a bola, mas Everton Ribeiro e Arrascaeta não conseguiam mais chegar com a bola", afirmou.