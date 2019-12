Bruno Henrique exalta equipe após vice-campeonato: 'Flamengo voltou a ser Flamengo'

Rio - A derrota por 1 a 0, com gol sofrido na prorrogação, foi dolorosa, mas o time do Flamengo deixou o gramado do Estádio Internacional Khalifa orgulhoso pelo o que foi feito no torneio e em 2019 como um todo. Destaque nos títulos do Carioca, Brasileirão e Libertadores, o atacante Bruno Henrique falou após o revés para o Liverpool e cravou: "o Flamengo voltou a ser aquele Flamengo".



"Temos que olhar o que fizemos lá atrás até hoje. O Flamengo voltou a ser aquele Flamengo. Temos que pensar no que fizemos, com orgulho, esperando o ano que vem", afirmou o camisa 27, que teve boa atuação contra os Reds.



O grande desempenho de Bruno Henrique na temporada,a sua primeira com a camisa do Fla, coloca o jogador de 28 anos no radar de clubes estrangeiros. O atacante foi artilheiro do Carioca e eleito o melhor jogador do Brasileirão e da Libertadores - competições que foram conquistadas pelo Rubro-Negro no ano.



Ao LANCE!, o empresário do BH27, Dênis Ricardo, confirmou propostas pelo atacante vindo da China. Após a partida final de 2019, neste sábado, em Doha, o atacante desconversou sobre o futuro, projetando as férias com a família.



"Desde a minha chegada, cheguei para contribuir. Nem para mim e nem para o Flamengo chegou algo (proposta). Agora quero descansar, curtir minha família e as férias. O ano foi muito desgastante, chegamos com mérito e saímos de cabeça erguida", finalizou Bruno Henrique, autor de 35 gols nesta temporada.