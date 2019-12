Flamengo fatura o Brasileiro Sub-20

O Flamengo foi derrotado por 1 a 0 pelo Palmeiras, em Araraquara, mas garantiu o título da Supercopa do Brasil Sub-20, encontro do campeão brasileiro, o Rubro-Negro, com o da Copa do Brasil, que foi o Verdão. No jogo de ida, o Flamengo fez 3 a 0. Com a conquista da Supercopa, o time jogará a Libertadores da categoria do ano que vem, em fevereiro.

O jogo foi equilibrado, e no primeiro tempo o Flamengo quase marcou em chute de Muniz, que passou perto da trave. O Palmeiras respondeu com uma bola na trave e com o gol, aos 30, marcado por Gabriel Silva. Na etapa final, porém, o Rubro-Negro se fechou, soube suportar a pressão do adversário e volta ao Rio de Janeiro com mais uma taça.

Foi a quinta conquista do time sub-20 em 2019, que já havia faturado, a Taça Guanabara, o torneio OPG, o Campeonato Carioca e o Brasileiro, superando o próprio Palmeiras na decisão.

O título serviu para coroar uma temporada especial também para as categorias de base. Com a conquista de ontem, o Flamengo chegou a 27 troféus com os Garotos do Ninho apenas em neste ano, recorde da história do clube.