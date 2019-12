Portugal - De acordo com o jornal português "Record", o atacante brasileiro Luiz Phellype, que pertence ao Sporting, estaria na mira do Flamengo. No entanto, para liberar o atleta, de 26 anos, a equipe lusitana estaria pedindo 10 milhões de euros, algo em torno de R$ 45 milhões.

O jogador seria para suprir a pedida de Jorge Jesus por um centroavante de origem para 2020. A negociação não tem relação com a continuidade ou não de Gabigol. Marcos Braz afirmou no último domingo, que o atacante Pedro, da Fiorentina, dificilmente será contratado pelo Flamengo.

Luiz Phellype e Jorge Jesus não chegaram a trabalhar juntos. O atacante chegou ao Sporting no fim de 2018, enquanto o treinador rescindiu com a equipe portuguesa no meio daquele ano.