Bruno Henrique estaria na mira de clube da Inglaterra, afirma jornal

Rio - Um dos maiores destaques do Flamengo na temporada, Bruno Henrique vem despertando interesse do exterior. Neste fim de semana, o jornal inglês, The Sun, afirmou que o atacante está na mira do West Ham. O clube da Inglaterra teria enviado um olheiro para observar Bruno Henrique e também Gabigol durante o Mundial de Clubes.

Bruno Henrique foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Com o vice do Flamengo no Mundial, o prêmio de melhor do torneio acabou ficando com Salah, do Liverpool, mas o atacante do Flamengo ficou na segunda posição.

Além do clube inglês, Bruno Henrique também chamou a atenção de clubes do futebol asiático e do Oriente Médio. Em 2019, ele disputou 62 jogos marcando 35 gols.