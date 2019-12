Em embarque para Portugal, Jorge Jesus 'tira onda' por títulos do Flamengo

Rio - O treinador do Flamengo Jorge Jesus mal chegou ao Brasil após o vice-Mundial de clubes em Doha, no Catar, e já está na mala prontas para Portugal, onde vai passar o Natal e o Ano Novo ao lado da Família.



Na hora de arrumar a bagagem, o Mister tirou onda no Instagram e afirmou que vai ter que pagar excesso de peso para levar tantos títulos conquistados pelo Flamengo em 2019.





"Arrumando as malas para entrar de férias, com tantos prêmios conquistados e com tantas recordações atribuídas creio que irei pagar por excesso de bagagem. Só posso agradecer por todas as conquistas desse ano. Obrigado, Nação!!", escreveu.



O treinador chegou ao Flamengo na parada para a Copa América e estruturou a equipe que dominou o Campeonato Brasileiro, conquistou o Bi da Libertadores e fez um duro jogo diante do Liverpool, que só conquistou o título Mundial com gol de Firmino já na prorrogação.