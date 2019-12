Rio - O atacante Orlando Berrío pode deixar o Flamengo rumo ao Coritiba. Com a chegada de Pedro Rocha, o colombiano deve ter menos chances ainda com Jorge Jesus. A vontade do clube paranaense de contar com o jogador foi confirmada pelo presidente do clube, Samir Namur, em entrevista à rádio oficial do Coxa.

“Nas nossas projeções de elenco, em função do orçamento, estão contempladas quatro contratações com peso de trazer o torcedor. Berrío ou Guerra, se viessem certo, teriam esse peso”, disse o dirigente.

Além de Berrío, outro jogador que pertence ao Flamengo foi citado pelo dirigente. Alex Muralha teve uma grande temporada pelo Coxa, que conseguiu o acesso para a Série A. A sua permanência em 2020 é incerta.

“Gostaria de ter o Muralha aqui, mas pesa o lado financeiro. Não vamos ter dois goleiros com salários altos. A vinda dele foi muito boa, em todos os aspectos. Estamos conversando, mas a questão financeira pode pesar”, avaliou.