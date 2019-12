Audiência da Globo em final de Mundial supera as últimas quatro decisões de Copa do Mundo

Rio - O jogão entre Flamengo e Liverpool, no último sábado, teve audiência, no Rio de Janeiro, maior do que as últimas quatro finais de Copa do Mundo de seleções. A Rede Globo, que transmitiu o jogo em rede nacional, registro 41 pontos de audiência e 74% de participação do público.



O resultado foi 27 pontos maior do que a média da faixa nos quatro sábados anteriores, quase triplicando a audiência da faixa (193% de aumento). O jogo, que aumentou a participação em 39 pontos, foi a maior audiência da história de uma partida de Mundial de Clubes na TV aberta.



Além disso, o resultado quebrou outro recorde ao bater a audiência na faixa vespertina (12:00 às 18:00), aos sábados, desde a partida entre Brasil e Bélgica, no dia 6 de julho de 2018. A partida culminou na eliminação da Seleção Brasileira da Copa da Rússia.



O resultado ainda trouxe melhora para o desempenho da Globo em São Paulo. A emissora marcou 26 pontos e teve 55% de participação. A audiência teve 14 pontos acima da média da faixa nos quatro sábados anteriores, mais que dobrando a audiência no horário (117% de aumento), além de representar um aumento de 17% no número de domicílios com TVs ligadas no horário.