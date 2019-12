Jogadores e comissão técnica do Flamengo juntam forças, fazem rateio e doam dinheiro para funcionários do clube

Rio - O elenco do Flamengo marcou mais um golaço, mas dessa vez foi fora de campo. Os jogadores e a comissão técnica juntaram forças para arrecadar dinheiro para os funcionários que fazem parte do dia a dia no Ninho do Urubu, mas que não são agraciados com premiações e bichos por títulos.



Entre os jogadores, o responsável pela arrecadação foi o atual capitão Everton Ribeiro. Cada atleta e membro da comissão deu uma "boa quantia". O combinado foi feito antes mesmo da viagem para Doha, onde o Flamengo disputou o Mundial de Clubes, e aconteceu de forma informal, entre uma conversa e outra no Ninho do Urubu.



Cerca de 33 pessoas foram presenteadas. Entre eles estão: lavadeiras, responsáveis pela manutenção dos gramados do Ninho do Urubu, cozinheiros no CT, camareiras, funcionários da área de limpeza e estagiários do clube.