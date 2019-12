Flamengo impõe condição para contratar Michael, diz comentarista

Rio - Principal nome do Goiás em 2019 e eleito a revelação do Brasileirão, o atacante Michael entrou no radar de Flamengo, Corinthians e Palmeiras. No entanto, os valores pedidos pela equipe esmeraldina assustou o trio que já sinaliza abrir mão da compra definitiva dos direitos do jogador.



Conforme explicado pelo comentarista Paulo Vinícius Coelho, em seu blog no UOL, a tendência é de que o Michael permaneça no Goiás caso o quadro não mude. Uma outra opção seria um empréstimo com passe fixado, mas o Esmeraldino deseja uma venda direta do atacante.



O Flamengo, um dos três interessados no jogador, já deixou claro que não vai pagar os R$ 25 milhões pedidos por 50% do contrato, e que só aceita o empréstimo. A mesma linha é seguida pelo Corinthians, enquanto o Palmeiras deve apostar em Gabriel Veron, destaque da base, e Artur, que volta após empréstimo ao Bahia.



Uma outra opção para o futuro do atleta é o mercado exterior. Um dos clubes especulados é o Al-Hilal, que enfrentou o Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes. No entanto, ainda não existe nenhuma proposta oficial do clube saudita